Nach dem Lockdown: Camper genießen die neue Freiheit im Harz

Die Menschen wollen wieder reisen – erst recht nach dem Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie. Bester Beleg ist hierfür der Knaus Campingpark in Walkenried. „Wir hätten das dreifache an Plätzen allein am Pfingstwochenende belegen können, wie wir aktuell dürfen“, erklärt Parkmanagerin Carin Silvertand im Gespräch mit unserer Zeitun g. „Doch die Leute haben Verständnis für diese Sicherheitsmaßnahmen. Sie freuen sich einfach, dass sie wieder reisen dürfen“, beschreibt sie ihre Eindrücke mit den Gästen.

Zwangspause belastet die Kinder

Natürlich sind auch sie selbst, ihre Familie und die weiteren Mitarbeiter froh, dass es mit der Zwangsruhe erst einmal vorbei ist. Vor allem für ihre Kinder sei es schwer gewesen. „Auf dem Platz war immer Leben, sie kannten es nicht anders, dass sie zum Spielen andere Kinder, die gerade Urlaub machten, getroffen haben.“ Aber dennoch habe man dem Lockdown etwas abgewinnen können. „Wir hatten als Familie erstmals Zeit in Ruhe Ostern zu feiern, oder aber gemeinsam Wanderungen zu unternehmen. Es ist so schön hier, wir genießen es hier sein zu dürfen“, betont sie ausdrücklich.

Bereits kurz nach der Wiedereröffnung waren die ersten Gäste mit Wohnmobil oder Wohnwagen angereist Foto: Carin Silvertand / KNAUS Campingpark Walkenried

Und mit dieser Meinung steht sie nicht allein da, wie eben die Belegungszahlen belegen. Auch die Neuerungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringe, würde den Gästen nichts ausmachen. Diese beginnen bereits bei der Anmeldung. „In die Rezeption kann aufgrund des Mindestabstandes immer nur eine Person eintreten.“ Wenn mehrere Gäste anreisten, sorge dies schon für einen kleinen Stau, aber alle würden sich ruhig und gesittet anstellen.

Auch in den Sanitärräumen und an anderen Stellen würde es je nach Bedarf dazu kommen, dass die Camper warten müssten, aber all dies verlaufe ohne Probleme. Auch die Desinfektionsspender und Hinweisschilder würden gut angenommen, „die Menschen sind einsichtig, sie sind dankbar, dass sie wieder zu uns ins Grüne, in den schönen Harz kommen können“, verdeutlicht Carin Silvertand. Allerdings würden gerade die Gäste aus den Niederlanden aktuell noch fehlen. Man müsse abwarten, wie sich die Lage weiter entwickle, insbesondere mit Blick auf die Sommerferien.

Pandemie wird Spuren hinterlassen

Ohnehin würde die Corona-Pandemie natürlich klare Spuren nach sich ziehen. Auch im Campingpark habe man Kurzarbeit anmelden müssen in den Wochen bis zur Wiedereröffnung. Zudem fehle das Ostergeschäft, „das können wir nicht wieder aufholen“. Auch das man die Kinderanimation noch nicht anbieten dürfe sei schade, „denn gerade Kinder bzw. Familien sind unsere große Zielgruppe, für die wir einiges anbieten.“

Dankbar ist das Team aber auch über die Gemeinschaft vor Ort, die sich gerade in der Krise gezeigt habe. So fiel kurz vor der Wiedereröffnung der Traktor zum Rasenmähen aus. „Kurzerhand sprang unser Nachbar ein und mähte die gesamten Flächen.“ Gerade in diesen Momenten, sagt Carin Silvertand, zeige sich, dass die Menschen einander helfen, wenn es darauf ankomme.

Hoffen auf weitere Lockerungen

Jetzt hofft das Team vom Knaus Campingpark in Walkenried auf die nächste Stufe der Lockerungen. Nach dem Plan der Landesregierung sollen am 8. Juni Hallenbäder wie das in Walkenried wieder öffnen können. „Das wäre ein weiterer Schritt in Richtung Normalität.“

