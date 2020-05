Bad Sachsa. Katrin Reichelt wohnt in einem Seniorenheim in Bad Sachsa. Sie hofft, dass die Menschen die neue Freiheit nach dem Lockdown nicht gefährden.

„Die Menschen sollen sich an die Sicherheits-, Abstands- und Hygieneregeln halten, sonst müssen wir weiter leiden“. Mit „Wir“ meint Katrin Reichelt aus Bad Sachsa die Bewohnerinnen und Bewohner in den Alten-, Senioren- und Pflegeheimen in Deutschland.

Sie selbst weiß es am Besten: Aufgrund einer Erkrankung musste sie sich in eine solche Einrichtung begeben, aufgrund der Corona-Pandemie konnte sie diese seit Wochen nicht verlassen. „Die Menschen wissen vielfach gar nicht wie gut sie es haben, was sie trotz der zweifelsohne harten Bedingungen im Lockdown noch alles an Freiheiten genießen durften", betont sie ausdrücklich. Auch Reichelt musste sich mit der neuen Situation arrangieren. Freiheit nicht gefährden Eine große Erleichterung war dabei, dass sie nach einer gewissen Zeit ein Fenster in ihrem Zimmer öffnen durfte. Täglich konnte sie nun von dort aus mit Freunden und Bekannten sprechen, die sie sogar mit Essen oder anderen täglichen Dingen des Lebens versorgen konnten. „Alles natürlich mit Hinblick auf Sicherheit, Abstand und Hygiene", erklärt sie. „Mir tun vor allem die gebrechlichen Mitbewohner leid , die das ganze Dilemma nicht begreifen. Daher meine Bitte: die Regeln beachten, damit auch sie wieder mehr Freiheit erlangen können."