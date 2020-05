Beruflich im Krisenmodus, privat entschleunigt

Die Corona-Pandemie hat weiterhin das Leben der Menschen im Griff. Thomas Mähnert ist dabei gleich in doppelter Hinsicht betroffen: Privat wie beruflich muss sich der Bad Sachsaer mit der Krise beschäftigen. Seit dem 1. März 2017 ist er einer von insgesamt drei Bundesvorständen der Johanniter-Unfall-Hilfe. Insofern bestimmen im Homeoffice in der Uffestadt täglich Videokonferenzen seinen Alltag, um die Hilfsorganisation zu führen, ihre Aufgaben zu leiten. Aber auch privat musste sich der dreifache Familienvater mit der neuen Situation arrangieren. Im Gespräch mit unserer Zeitung kann er aber eins feststellen: „Ich habe mich an die Situation gewöhnt.“

Beruflich lebt er wie es heißt aktuell in der Lage als Katastrophenschützer, „Krisenmanagement ist ja unser Beruf“. Allerdings sei dabei neu, dass er die Entscheidungen und Besprechungen eben nicht mehr von Berlin aus vollziehe, wo er eigentlich sonst arbeitet und auch eine kleine Wohnung hat, sondern eben vom Arbeitszimmer in Bad Sachsa aus. „Meine Tag beginnt meist sehr früh und von Beginn an geht es von einer Videokonferenz meist in die nächste“, beschreibt Thomas Mähnert. Denn bei den Johannitern gibt es viele Aufgabenfelder: Rettungs- und Pflegedienst, Zivil- und Katastrophenschutz, Essen auf Rädern, Bildungsangebote oder Hospiz sind nur einige davon – und als einer der Leiter im Krisenstab der Organisation muss er immer alles mit im Blick haben. Theoretisch könnte er diese Aufgaben auch von der Zentrale in Berlin aus übernehmen, „aber was soll ich da, da lebe ich aktuell besser in Bad Sachsa, meinem Heimatort“.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort

Und auch wenn die Lage von vielen Menschen immer noch als schwierig angesehen wird, bewertet er sie mit anderen Augen. Grundsätzlich habe das Krisenmanagement in Deutschland funktioniert, was bei einem Zusammenspiel so vieler Kräfte alles andere als einfach sei. Natürlich gebe es Optimierungsbedarf, etwa bei den Lieferketten oder dem Warenwirtschaftssystem. „Wenn du mit so brachialer Gewalt merkst, dass es schwierig ist Nachschub zu beschaffen, musst du etwas ändern.“ Dabei gibt er offen zu, dass man dabei aus den Problemen bei der Flüchtlingskrise hätte lernen können und müssen, insbesondere wenn es um das Thema Vorrat gehe. Auch beim Hilfspersonal müsse man neue Wege gehen – und Thomas Mähnert spricht sich dabei dafür aus, bewährte Maßnahmen wie die sogenannten Schwesternhelferinnen wieder zu reaktivieren. Wichtig sei es aber eben die richtigen Schlüsse wie Schritte aus der aktuellen Krise zu ziehen, um sich besser für die Zukunft aufzustellen.

Urlaub in Holland?

Die Corona-Pandemie betrifft den Bad Sachsaer aber auch privat in vielfältiger Hinsicht. Natürlich frage auch er sich, ob und wenn wie er im Sommer seinen geplanten Urlaub in Holland nehmen könne. „Das Problem hier ist einfach, dass die Menschen, um ein Gefühl der Sicherheit zu haben, immer auf klare Aussagen und feste Termine hoffen, doch in einer Lage, die sich beinahe täglich verändert ist das schwierig, da muss man leider auch Geduld haben.“

Was auch brach liegt sind die Treffen mit dem „Club der alten Säcke“ dessen Vorsitzender er ist. Die Jugendfreunde, die gemeinsam den Club gegründet haben, haben sich immer sonntags auf eine Tasse Kaffee in einem Café in Bad Sachsa getroffen. „Das ging in den vergangenen Wochen natürlich nicht, aber wir haben uns beispielsweise über WhatsApp ausgetauscht, das hat gut geklappt.“ Meist fange es damit an, dass einer ein Bild von sich selbst mit einem Kaffee poste – und dann folgten die anderen.

Zeit mit der Familie

„Neue Medien sind schon bei vielem hilfreich“, lautet seine Erkenntnis. Auch beim Home-Schooling mit seinem Sohn, führt er weiter aus. Aber zwischen Arbeit und Schulaufgaben habe er auch versucht, sich täglich mindestens eine Stunde Zeit zu nehmen, um sich bewusst mit seinem Sohn zu beschäftigen. „Das schaffe ich sonst in der Woche in Berlin natürlich nicht.“

Abends drehe er mit Hund, Kind und Frau meist noch eine Runde mit dem Fahrrad, „auch das tut echt gut, trotz aller Schwierigkeit durch Corona“.

Und noch ein weiteres, wichtiges Ritual pflegt er ganz bewusst: „Jeder Morgen fängt damit an, dass ich mir eine Tasse Kaffee hole und dann den Harz Kurier lese.“ Es sei für ihn ein wichtige Stück Infrastruktur,ein Stück Heimat. „Und das die Zeitung herauskommt wie gewohnt ist auch ein Stück Sicherheit in diesen unruhigen Zeiten“, betont Thomas Mähnert.