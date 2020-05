Barrierefreier Umbau von Bahnhöfen wird vom Land gefördert

Das Land Niedersachsen unterstützt seit vielen Jahren mit eigenen Mitteln den barrierefreien Ausbau von Bahnstationen und deren Modernisierung. Für die nächsten Jahre ist mit dem Modernisierungsprogramm „Niedersachsen ist am Zug! III“ der Umbau von rund 40 Bahnstationen geplant. Insgesamt stehen dafür rund 147 Millionen Euro bereit. Damit werden beispielsweise Beleuchtungssysteme, Aufzüge, Wetterschutzbauten, Rampen und Blindenleitsysteme gebaut oder modernisiert.

Daneben beteiligt sich Niedersachsen auch an dem Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIP) des Bundes. Hierdurch werden weitere zwölf Bahnhöfe in Niedersachsen barrierefrei ausgebaut. Langfristig plant der Bund über den sogenannten ZIP-Planungsvorrat weitere 19 Bahnstationen in Niedersachsen unter finanzieller Beteiligung des Landes barrierefrei auszubauen.

Projekte werden mit rund 15,6 Millionen Euro gefördert

Im Jahr 2020 sollen aus beiden Programmen insgesamt acht Bahnhöfe umgebaut werden – darunter etwa der Bahnhof in Bad Sachsa (wir berichteten). Für 2021 ist geplant, dass weitere fünf Stationen fertig umgebaut werden, dazu gehört im Landkreis Göttingen etwa der Bahnhof in Hedemünden. Mithilfe von stufenfreien Zugängen über Gehwege, Aufzüge oder Rampen sollen die Bahnhöfe barrierefrei werden. Das Land fördert diese Projekte mit rund 15,6 Millionen Euro. Darüber hat der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Ehbrecht informiert, der auch Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung ist.

„Jeder Euro Investition in Barrierefreiheit in unserer Gesellschaft ist wichtig und muss deshalb zeitnah Umsetzung finden, das ist auch gleichzeitig ein Impuls für das Handwerk – das können wir in Krisenzeiten zusätzlich gebrauchen“, sagt Ehbrecht dazu.

In Niedersachsen sind aktuell 594 von 642 Bahnsteigen barrierefrei

Rund 92,5 Prozent der niedersächsischen Bahnsteige sind bereits barrierefrei – damit belegt Niedersachsen in einer aktuellen Auswertung des Bundesverkehrsministeriums durch das gemeinnützige Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene bundesweit den dritten Platz. In Niedersachsen sind demnach 594 von 642 Bahnsteigen stufenfrei zu erreichen. Damit liegt das Land deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 83,5 Prozent barrierefreier Bahnsteige.

Die Auswertung der Allianz pro Schiene zeige: Niedersachsen sei bei der Barrierefreiheit von Bahnstationen bereits auf einem sehr guten Weg – die Förderprogramme der vergangenen Jahre zahlten sich aus, bilanziert Ehbrecht. Das Land werde sich auch weiterhin finanziell am barrierefreien Ausbau von Bahnstationen beteiligen, was vor allem Rollstuhlfahrern und Reisenden mit motorischen Einschränkungen zugute käme, da diese die Bahnsteige nach erfolgtem Umbau ohne Hindernisse erreichen können.