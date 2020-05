Training für das Sportabzeichen in Zorge beginnt am 2. Juli

Mit Blick auf die Fertigstellung der Sanierung des Sportplatzes in Zorge (wir berichteten) und unter Berücksichtigung der Auflagen aufgrund der Corona-Pandemie für den Sportbetrieb informiert der Sportverein Zorge über das Training zum Sportabzeichen. Die Trainingseinheiten zur Abnahme des Sportabzeichen werden am Donnerstag, 2. Juli, 18 Uhr, am Sportplatz „Am Uhdenberg“ in Zorge beginnen.