Der Landal Ferienpark ist wieder geöffnet

Der Landal Ferienpark in Bad Sachsa.

Bad Sachsa. Unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsaspekten wurde die Vermietung der Ferienwohnungen in Bad Sachsa jetzt wieder gestartet.

Viele Ferienwohnungsbesitzer haben sich über die Lockerungen der Landesregierung zum 11. Mai gefreut (wir berichteten) und beginnen mit der touristischen Wiederbelebung im Harz, so auch der Landal Ferienpark Salztal Paradies in Bad Sachsa. Seit dem 15. Mai ist der Ferienpark unter Einhaltung umfangreicher Hygienemaßnahmen wieder geöffnet. „Die letzten Mitarbeiterunterweisungen sind erfolgt und die ersten angemieteten Ferienwohnungen werden vorbereitet, um den Gästen ein sicheres Urlaubserlebnis zu garantieren“, sagt Martin Völz, Geschäftsführer der Bädergesellschaft Bad Sachsa und in dieser Funktion auch Park Manager für den Ferienpark Salztal Paradies.

Auch wenn noch viele touristischen Attraktionen wie das Salztal Paradies mit Erlebnisbad und Eislaufhallen, das Regenbogenland oder auch der Indoor-Kletterpark noch nicht genutzt werden können, erwartet die Gäste die Harzer Hauptattraktion, der Wald und das gesunde heilklimatische Klima. Ergänzend werden in den nächsten Tagen die Minigolfanlagen wieder öffnen, der Märchengrund und Harzfalkenhof sind es schon und auch das gastronomische Angebot startet nach Lockerung der Beschränkungen wieder durch mit dem teilweise wiedergeöffneten Restaurants sowie zahlreichen Liefer- und Abholangeboten (wir berichteten), so dass Bad Sachsa den Gästen wieder seine kulinarische Vielfalt offeriert. „Die Wiederöffnung des Landal Ferienparks ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Normalität, nach der wir uns mittlerweile alle sehnen“, sagt Völz.