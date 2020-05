Die GMH Guss Gruppe befindet sich im Schutzschirmverfahren

Die Geschäftsleitung des Automobilzulieferers Walter Hundhausen GmbH hat beim zuständigen Amtsgericht in Hagen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Die Walter Hundhausen GmbH ist eine Tochtergesellschaft der GMH Guss GmbH, die sich seit einigen Tagen mit Christopher Seagon von der Kanzlei Wellensiek als vorläufigem Sachwalter im Schutzschirmverfahren befindet. Zur GMH Guss gehört auch die Harz Guss Zorge.

„Die aktuellen Herausforderungen treffen die Gießereibranche zu einem Zeitpunkt, in der sie ohnehin von dem konjunkturellen Abschwung in wichtigen Kundenbranchen geschwächt war“, kommentiert Guido Weber, CEO der GMH Guss, die aktuelle und absehbare Marktlage. „Unter dem Schutzschirm, der ausschließlich für unsere Zwischenholding beantragt wurde, verstärken wir unsere Anstrengungen, die Guss Gruppe weiter zukunftsfähig auszurichten“, so Weber weiter.

Sanierungsmaßnahmen

Die Georgsmarienhütte Holding unterstützt das Schutzschirmverfahren. Die Geschäftsführung der GMH Guss behält in dem Schutzschirmverfahren die volle Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis. „Wir waren mit unseren Anpassungsmaßnahmen innerhalb der Guss Gruppe perspektivisch auf einem guten Weg“, so Weber. „Nach dem Stresstest der vergangenen Wochen justieren wir unseren Maßnahmenkatalog neu. Insbesondere treiben wir die Sanierungsmaßnahmen für die Dieckerhoff Guss GmbH sowie für die Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss GmbH weiter voran.“ Beide Spezialisten für hochwertige Guss-Lösungen sind solvent und bedienen ihre Kunden in der gewohnten Qualität und Liefertreue. Im Rahmen der bisherigen wirtschaftlichen Sanierung ist die Pleissner Guss GmbH bereits zum Jahresbeginn aus dem Verbund der GMH Guss Gruppe ausgeschieden. Gespräche über ein vergleichbares Konzept für die Harz Guss Zorge GmbH sind weit fortgeschritten.

Die GMH Guss Gruppe erwirtschaftete zuletzt mit über 1.600 Beschäftigten an den Standorten Schwerte (Walter Hundhausen GmbH, 480), Mülheim a.d. Ruhr (Friedrich-Wilhelm Hütte, 440), Gevelsberg (Dieckerhoff Guss, 240) und Walkenried-Zorge (Harz Guss Zorge, 450) einen Jahresumsatz von rund 340 Millionen Euro bei einer Produktionsmenge von 130.000 Tonnen.

„Die Situation in der Automobilindustrie ist bekanntermaßen kritisch“, erläutert der Geschäftsführer der insolventen Walter Hundhausen GmbH, Dipl.-Ing. Dirk Lindemann. „Weltweit hat diese Branche ihre Produktion in den vergangenen Wochenwegen der Corona-Pandemie gedrosselt oder vollständig eingestellt. Diese Marktverwerfungen betreffen uns unmittelbar.“ Das Unternehmen, das die vergangenen Wochen für aufwändige Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten genutzt hat, führt den Geschäftsbetrieb fort.

Das zuständige Insolvenzgericht wird nun einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellen.