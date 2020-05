SPD Bad Sachsa: Ja zu Gesprächen, Nein beim Bürgerentscheid

Das Fazit der ersten Videopressekonferenz, zu dem die SPD-Ratsfraktion sowie der SPD-Ortsverein der Stadt Bad Sachsa eingeladen hatten, ist eindeutig: Die Sozialdemokraten wollen die Verhandlungen über eine mögliche Fusion der Uffestadt mit der Gemeinde Walkenried und der Stadt Bad Lauterberg weiterführen. Deshalb hoffen sie, dass die Mehrheit der Wähler beim Bürgerentscheid am 7. Juni mit Nein stimmt, damit die Gespräche ergebnisoffen weitergehen können.

Während der knapp anderthalbstündigen Konferenz, auf der sehr offen diskutiert wurde, wurde eines aber auch klar: Es gibt noch einige Punkte, die verhandelt werden müssen, um Konsens zu erlangen – und das bei immer knapper werdender Zeit.

Neues Führungsduo

Eingangs der Diskussion stellten die Sozialdemokraten erst einmal einen Wechsel an der Spitze der Ratsfraktion fest: Frank Kellner übernimmt ab sofort den Fraktionsvorsitz von Ralph Boehm. Kellners Stellvertreter ist zudem Carsten Georg.

Kellner erklärte, dass das Gute innerhalb der SPD-Fraktion sei, dass man nicht immer einer Meinung sein müsse, daher auch gute Gespräche führen könne. „Grundsätzlich herrscht bei uns aber Konsens, dass weiter über die mögliche Fusion der Stadt Bad Sachsa mit der Gemeinde Walkenried und der Stadt Bad Lauterberg gesprochen werden muss.“ Problematisch sei nur, dass aufgrund der Corona-Pandemie die Verhandlungen nicht weiterliefen wie geplant, man somit schwierig Ergebnisse präsentieren könne, wo doch gerade vor dem Bürgerentscheid am 7. Juni Aufklärung betrieben werden müsse.

In dem Zusammenhang ging der neue Fraktionsvorsitzende auch auf die Meinungen ein, die die Initiatoren des Bürgerentscheids vertreten, die Informationen, die sie auf ihrer Homepage geben. „Vieles was dort bei Pro und Contra angegeben wird, ist rein spekulativ, es beeinflusst aber natürlich den Bürger.“ Als Beispiel nannte er, dass als Contra für eine mögliche Fusion der Identitätsverlust angegeben werde. „Das ist ein pauschaler Begriff, den man so nicht belegen kann“, nannte er ein Beispiel.

Wichtig war ihm auch noch einmal zu sagen, dass es eine klare Aufklärung braucht, um die missverständliche Frage des Bürgerentscheids zu verstehen: Wer mit Ja stimme, stimme gegen die mögliche Fusion, wer Nein ankreuze, sei für weitere Verhandlungen über den möglichen Zusammenschluss.

Kritik an der Kreisverwaltung

Kritik gab es bei der Diskussion vielfach an der Rolle der Kreisverwaltung in den Gesprächen. So monierte Ralph Boehm, dass noch vor den Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie eine Infoveranstaltung abgesagt wurde. „Manchmal hat man das Gefühl, dass der Landkreis nicht will, dass Bürger und Politik wissen sollen, wohin es geht. Es gibt auch noch nicht einmal einen Vertragsentwurf trotz der fortlaufenden Zeit.“ Helmuth Foth verwies darauf, dass man noch stärker wie bisher die Bürger mit in die Gespräche einbinden müsse.

Andreas Ziegenbein wies darauf hin, dass in den Gesprächen seiner Ansicht nach von allen Seiten, insbesondere der Kreisverwaltung Druck auf Bad Sachsa aufgebaut wurde. „Und das erzeugt bei mir immer eine Gegenstimmung.“ Zudem entwickle sich Bad Sachsa aktuell gar nicht so schlecht. Er persönlich sieht die Notwendigkeit der Fusion, wenn auch eher nur mit der Gemeinde Walkenried. Auch Ralph Boehm erklärte, dass die Fusion mit Walkenried, Wieda und Zorge weiterhin richtig sei, die mit Bad Lauterberg zusätzlich fraglich.

Der stellvertretende SPD-Ortsvereinsvorsitzende Ulrich Tappe-Bräuning monierte, dass man für eine Entscheidung über eine Fusion weit mehr Informationen über die Bedingungen über den Zusammenschluss erhalten müsse. In Bezug auf den Bürgerentscheid betonte er zudem, dass es besser sei, wenn dieser in allen Kommunen zeitgleich erfolge.

Verhandlungen weiterführen

Carsten Georg betonte, dass das Problem am Bürgerentscheid am 7. Juni sei, dass das bei einem Ja zu dem Entscheid, die Fusionsverhandlungen sofort beendet seien. „Wir brauchen aber eben diese Zeit dringend, um weiter zu verhandeln, um später einmal ein Ergebnis präsentieren zu können.“ Rüdiger Henze lenkte die Frage beim Bürgerentscheid auch auf einen anderen Punkt: „Mit der Entscheidung kann man auch ein bisschen schwarzer Peter spielen – dabei wäre es fatal aufzuhören, ehe belastbare Daten vorliegen.“

Auch das Thema Finanzen wurde bei der Konferenz noch einmal angesprochen. Hier waren sich alle einig, dass die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen für Veränderungen sorgen würden, die noch keiner absehen könne. Ralph Boehm verwies aber auch auf den Plan des Bundesfinanzministers, dass der Bund die Schulden der Kommunen übernehmen könne. Auch Rüdiger Henze betonte, dass man die Lage der Finanzen bewerten müsse. In dem Zusammenhang der Gelder wies Boehm auch noch einmal darauf hin, dass die verschiedenen touristischen Ausrichtungen von Bad Sachsa, Bad Lauterberg und Walkenried in den Verhandlungen noch stärker berücksichtigt werden müssten. Ulrich Tappe-Bräuning betonte zudem, dass oftmals Aufgaben, die Bund und Land den Kommunen auferlegten die Finanzen schmälerten, ohne dass es ausreichend Ausgleich dafür gebe.

Dabei betonte Frank Kellner aber auch, dass wichtige Projekte für Bad Sachsa, wie die Kläranlage, das Feuerwehrhaus Tettenborn und andere unabhängig von der Fusion vorangetrieben würden.

Im Bereich Verwaltung war Andreas Ziegenbein selbstkritisch. Man habe es in 18 Jahren unter Helene Hofmann als Bürgermeisterin versäumt, neues Personal auszubilden. Dieses Problem sei aber auch eine Chance der Fusion, erklärte Frank Kellner. In einer größeren Einheit könne man auch besser Personal finden.

Wichtig war dem Fraktionsvorsitzenden auch zu betonen, was im Falle eines Zusammenschlusses unberührt bleibe: „Die Kindertagesstätten bleiben, die Jugendpflege bleibt, die Feuerwehren bleiben, die Verwaltungen bleiben, die Schulen bleiben, die Bäder sind außen vor“, nannte er einige Bespiele. „All das stand und steht nicht zur Disposition.“

Auch die Namensfrage sprachen die Konferenzteilnehmer noch einmal an. Frank Kellner erklärte, dass für ihn ein gemeinsamer, neuer Name wichtig sei – auch wenn Bad Lauterberg hier eine eigene Meinung aktuell vertrete. „Beim Namen bin ich persönlich leidenschaftslos. Bad Sachsa wird auch weiterhin auf den Schilden zu lesen sein – und nur an einer Sache wie dem Namen darf doch ein Projekt wie die Fusion nicht scheitern“, betonte er.

Am Ende waren sich alle vor allem bei einem einig: Es muss so schnell wie möglich weiter ergebnisoffen verhandelt werden. Was nicht passieren dürfe, sei der vorzeitige Abbruch der Gespräche durch ein Ja der Wahlberechtigten beim Bürgerentscheid.

