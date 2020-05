Muster des Stimmzettels über den Bürgerentscheid, der am 7. Juni in Bad Sachsa vorgenommen wird. Die Frage lautet: „Lehnen Sie eine Fusion der Stadt Bad Sachsa mit der Gemeinde Walkenried und der Stadt Bad Lauterberg ab?“

Bad Sachsa. Am 7. Juni findet in Bad Sachsa der Bürgerentscheid zur Südharz-Fusion statt. Die Kommunalpolitik begrüßt die Briefwahl. Was die Fraktionen sagen.

Doppelte Premiere: Sachsaer stimmen per Briefwahl über Fusion ab

Es ist eine Premiere in doppelter Hinsicht: Am 7. Juni findet erstmals in der Geschichte der Stadt Bad Sachsa ein Bürgerentscheid statt – und dieser aufgrund der Coronavirus-Pandemie als reine Briefwahl. Die wahlberechtigten Einwohner aus Bad Sachsa, Tettenborn, Steina, Neuhof und Nüxei werden dann über folgende Frage mit Ja oder Nein entscheiden: „Lehnen Sie die Fusion der Stadt Bad Sachsa mit der Gemeinde Walkenried und der Stadt Bad Lauterberg im Harz ab?“

Dass das Votum am 7. Juni aufgrund der Pandemie per Briefwahl erfolgt, der Termin nicht für eine reguläre Wahl verschoben wird, wird von den Vorsitzenden der Fraktionen des Rates der Stadt Bad Sachsa durchweg als richtig bewertet. Das sagen Politiker „Ich finde es richtig den Bürgerbescheid als Briefwahl durchzuführen, da wir sonst terminliche Probleme bekommen die Ergebnisse fristgerecht umsetzen zu können", erklärt Harald Fieker (Aktiv für Bad Sachsa). Daniel Quade (FPD) erklärt, dass dies seiner Ansicht nach aktuell die einzig vertretbare Durchführungsmöglichkeit sei. „Dadurch wird jedem ermöglicht an dem Bürgerentscheid teilzunehmen." Nicht auszudenken sei, „was es für ein Chaos geben würde, wenn wir von einer Präsenzabstimmung ausgehen – und diese im letzten Moment entfallen würde." Werner Bruchmann (CDU) führt auch die Sicherheitsfragen auf: „Ein unnötiger Kontakt der Wähler wird vermieden und was noch wichtiger ist, auf die Wahlhelfer in den Wahllokalen kann verzichtet werden." Sorgen bereitet ihm allerdings, dass Informationsveranstaltungen zum Bürgerentscheid auf Grund des Versammlungsverbotes nicht mehr stattfinden können. „Ob das der Gesetzgeber voraussehen konnte?" Dem pflichtet auch Ralph Boehm (SPD) bei. „Es stellt sich die Frage, ob der Bürger umfassend durch Verwaltungen und Politik bis Anfang Juni informiert werden kann – es scheint von Teilen des Landkreises gar nicht gewollt zu sein – da noch nicht mal einfachste Eckpunkte eines möglichen Fusionsprozesses feststehen." „Mit der Briefwahl steht ein den Menschen in Bad Sachsa bekanntes und bewährtes Wahlverfahren zur Verfügung – es zu nutzen ist verantwortlich und richtig. Stutzig macht mich, dass in Bad Lauterberg der Bürgerentscheid noch nicht angesetzt ist – dort werden anscheinend demokratische Abläufe von der Verwaltung blockiert", meint Simon Metzger (Grüne). In der gegenwärtigen, ernsten Lage sei aus Sicherheitsgründen der eingeschlagene Weg der Briefwahl der Richtige, betont Lutz Rockendorf (KRS 2.0). „Ich hoffe, die Bürgerinnen und Bürger nehmen die Wahl ernst, denn von dieser Entscheidung hängt im Wesentlichen die Entwicklung unserer Stadt Bad Sachsa in den nächsten Jahrzehnten ab." Er wünscht sich, dass möglichst viele Wahlberechtigte an dem Votum teilnehmen.