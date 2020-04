Bad Sachsa. Die aktuellen Auswertungen der Tests haben ergeben, dass 27 Bewohner und 12 Mitarbeiter des Altenheims in Bad Sachsa mit Covid-19 infiziert sind.

Haus Feierabend: Bewohnerin in Uniklinik verstorben

Die Zahlen sind noch einmal etwas höher gegangen: die Testung vom 13. April hat ergeben, dass im Altenpflegeheim Haus Feierabend von 72 Bewohnenden 45 negativ und 27 Bewohnende Covid-19-positiv sind. Von 56 getesteten Mitarbeitenden sind 39 negativ und 12 Covid-19-positiv. Dies haben die aktuellsten Auswertungen ergeben, wie Bettina Enßlen, Pressesprecherin der Diakonie Wolfsburg, am Abend des 22. April bekanntgab.

Nach derzeitigem Stand stehen noch zwei Testergebnisse von Bewohnern und fünf von Mitarbeitern aus. Das Altenheim wurde auch noch bis zum 27. April unter Quarantäne gestellt.

Bewohnerin in Klinik verstorben

Die Pressesprecherin musste auch mitteilen, dass man gemeinsam mit den Angehörigen um eine Heimbewohnerin, die noch in der vergangenen Woche ihren 103. Geburtstag gefeiert hatte, trauere, da diese am 22. April im Universitätsklinikum Göttingen mit Covid-19 verstorben sei. Vier Bewohnende befänden sich zudem zur medizinischen Behandlung in umliegenden Krankenhäusern.

Zur weiteren Lage im Haus in der Uffestadt teilte sie mit, dass die Personalsituation angespannt, die Heimaufsicht informiert sei.

Umso mehr freue man sich, dass ab dem 23. April zwei ehrenamtliche Kräfte das Team im Haus Feierabend stundenweise unterstützen, wofür sich ihren herzlichen Dank im Namen aller aussprach.

Maßnahmen werden überprüft

„Unser Ziel ist eine gute Versorgung unserer Bewohnenden, trotz und gerade auch in dieser besonderen Situation“, erklärt Bettina Enßlen.

Deshalb würden hohe Sicherheits- und Hygieneanforderungen dem Schutz von Bewohnenden und Mitarbeitenden gleichermaßen dienen und angewendet. „Wir überprüfen diese Maßnahmen kontinuierlich und verbessern sie, wo möglich, weiter.“ Unter anderem fänden regelmäßige Schulungen für das Tragen und Ablegen von Schutzkleidung finden statt.“

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort