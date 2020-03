Trotz Corona: Normal arbeiten, Kind stärker betreuen

Rituale prägen den Alltag – insbesondere in Familien. Bei Familie Paul in Bad Sachsa gibt es seit kurzem ein neues: Tochter Lilly skypt jeden Abend mit Oma und Opa im wenige Kilometer entfernten Wieda. Nah sein heißt eben in Zeiten der Corona-Pandemie oftmals digitale Nähe. Aber nicht alles ...