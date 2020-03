In Bad Sachsa: Wachdienst stört erneut Einbrecher

Einbruchsspuren an der Tür am Salztal Paradies.

Bad Sachsa. Unbekannte versuchten in das Erlebnisbad in Bad Sachsa und in die Baude auf dem Ravensberg einzudringen.

Die Bädergesellschaft Bad Sachsa ist erneut zum Zielobjekt von Einbrechern geworden: Nachdem bereits in der Nacht zu Dienstag Unbekannte versuchten im Ferienpark in eine Wohnung einzudringen, war in der Nacht zu Donnerstag das Erlebnisbad Salztal Paradies sowie die Baude Berghof auf dem Ravensberg das Ziel der Unbekannten. Allerdings blieb es wie am Dienstag bei einem Einbruchsversuch, denn die Täter wurden vom Patrouillendienst, den die Städtischen Gesellschaften jüngst eingeführt hatten (wir berichteten), gestört und damit auch vertrieben.

Die Einbrecher hatten versucht im Restaurant Paradise Diner und auf dem Berghof die Eingangstür aufzuhebeln, wie auch eine Seitentür zum Erlebnisbad. „Die Mitarbeiter haben sofort die Polizei verständigt, Anzeige wurde erstattet“, erklärt Martin Völz, Geschäftsführer der Städtischen Gesellschaften.

Als Konsequenz auf diese Entwicklung kündigte Völz neben verschiedenen weiteren internen Maßnahmen an, die Fahrten noch weiter zu verstärken, wie auch das Personal, dass diese vornimmt. „Vor allen am Wochenende und den Feiertagen werden wir noch präsenter sein. Es ist wirklich schade und unverständlich, dass man in solchen Zeiten auch noch zu solchen Maßnahmen gezwungen ist“, sagte der Geschäftsführer. Die Polizei in Bad Sachsa hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.