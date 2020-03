Unfall: Harvester reißt Masten am Skilift in Bad Sachsa um

Im Akkordtempo laufen die Forstarbeiten zur Rettung des Bad Sachsaer Stadtforstes. Dabei ist es am 24. März zu einem folgenschweren Unfall gekommen: Ein Harvester ist beim Rangieren aus Versehen am Tellerlift des Skizentrums hängengeblieben und hat dabei einige Masten umgerissen und die Technik beschädigt. Auch am sogenannten Pony-Lift wurde das Stahlseil herausgerissen. „Ich gehe von einem Totalschaden am Tellerlift aus“, erklärt Martin Völz, Geschäftsführer der Bad Sachsa Holding, nachdem seine Techniker die Anlage begutachtet haben. Aktuell warte man darauf, dass ein Gutachter die Schäden inspizieren. „Wenn dessen Ergebnis vorliegt, werden wir die weiteren Maßnahmen einleiten“, beschreibt Völz das geplante Vorgehen. Er erklärt zudem, dass das Unternehmen, dem der Harvester gehört, den Schaden auch sofort gemeldet hatte.