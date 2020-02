Falsche Wasserwerker in Bad Sachsa unterwegs

Die Stadtwerke Bad Sachsa warnen vor Betrügern, die derzeit versuchen, am Telefon oder an der Haustür an Daten von Kunden der Stadtwerke zu kommen. Demnach würden die Betrüger nach Zählerstand, Zählernummer und Kontoverbindung der Kunden fragen.

Die Stadtwerke warnen: Es handelt sich hierbei nicht um Mitarbeiter der Stadtwerke Bad Sachsa. „Unsere Mitarbeiter können sich mit ihrem Dienstausweis ausweisen, schließen keine Verträge über das Telefon oder an der Haustür ab und erfragen generell keine persönlichen Daten“, heißt es in einer Mitteilung.