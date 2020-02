Fön sorgt für Schwelbrand: Sauna bleibt länger geschlossen

Ein Blick in einen Teil der Saunalandschaft des Salztal Paradies.

In der Nacht vom 5. auf den 6. Februar führte ein technischer Defekt eines Föns zu einem Schwelbrand mit entsprechender Rauchentwicklung in der Saunalandschaft des Salztal Paradieses und setzte den bisher schon umgesetzten Modernisierungsmaßnahmen und Attraktivitätssteigerungen in dem Bereich ein jähes Ende.

„Zum Glück ist auf Grund der fortlaufenden Investitionen in den Brandschutz nur die Saunalandschaft betroffen“, erklärt Martin Völz, Geschäftsführer der Bädergesellschaft Bad Sachsa, der Betreibergesellschaft des Salztal Paradieses.

Angestellte entdecken den Brand

Der Schwelbrand wurde bei Schichtbeginn von den Angestellten entdeckt und gleich entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Ein Einsatz der Feuerwehr war nicht erforderlich.

In einem ersten Schritt die gesamte Saunalandschaft umgehend bis auf weiteres gesperrt, um gemeinsam mit diversen Sachverständigen zunächst das genaue Ausmaß des Schadens zu erfassen und um dann die Schadensbeseitigung der Saunalandschaft angehen zu können. Die ersten Einschätzungen der Sachverständigen zeigen aber, dass die ordnungsgemäße Schadensbeseitigung und Wiederherstellung voraussichtlich längere Zeit in Anspruch nehmen wird und die Saunalandschaft bis in den Juni hinein gesperrt bleiben könnte.

Schäden richtig sanieren

„Sicherlich ist das für unsere Gäste enttäuschend und für uns wirtschaftlich wie auch marketingmäßig ein Rückschlag“, betont Völz, „aber für uns steht die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Gäste an allererster Stelle, so dass wir in diesem Fall auch keine Kompromisse bei der Schadensanierung eingehen werden sondern die Saunalandschaft wieder wie zuvor als Wohlfühl-Gesundheitslandschaft aufbauen werden.“

Aufmerksamen Gästen ist die seit dem Vorfall vorherrschende rege Betriebsamkeit der diversen Mitarbeiter der bereits involvierten Firmen, von Gutachtern über Reinigungsfirmen bis hin zu Technikern, aufgefallen, da seitens der Gesellschaft keine wertvolle Zeit ungenutzt verstreichen soll, aber „eine solche Schadensanierung erfordert auch ihre Zeit“, erklärt der Geschäftsführer.

Wenig Einschränkungen

Die Einschränkungen des sonstigen Betriebs des Salztal Paradieses, von Badeland, Erlebnisbad über Wellness-Angebote bis hin zur Gastronomie und der Eislaufhalle seien minimal, so dass die Besucher des Salztal Paradieses auch weiterhin ein unbeschwerter Aufenthalt erwartet.