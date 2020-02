Wegen Sturmgefahr: Straße zum Ravensberg wird gesperrt

Sturmtief Eberhard ließ im März auch auf dem Gelände des Märchengrund in Bad Sachsa einige Bäume umfallen. Am Wochenende drohen erneut Unwetter, die wieder Bäume im Bereich des Ravensberg umfallen lassen könnten.

Orkanartige Böen und Unwettergefahr sagt der Deutsche Wetterdienst für die Region am kommenden Sonntag, 9. Februar, sowie den Start der nächsten Woche voraus. Aus diesem Grund teilt das Forstamt der Stadt Bad Sachsa mit, dass voraussichtlich ab dem Mittag des 9. Februar die sogenannte Ravensbergstraße im Teilstück zwischen der Bismarckstraße und dem Harzfalkenhof gesperrt wird. Die angrenzenden Baumbestände seien durch die Schadereignisse zu destabilisiert, heißt es in einer Mitteilung. Die Zufahrt zum Harzfalkenhof und zum Ravensberg ist aber über die Straße Am Kurpark weiterhin möglich.

Das Forstamt bittet Einwohner und Gäste zudem bei Sturmlage die Wälder nicht zu betreten. „In den Baumkronen befindet sich in Folge der Dürre eine Vielzahl trockener Äste und in den Beständen stehende abgestorbene Bäume“, erklärt Förster Ulrich Bosse.