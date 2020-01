Fanfarenzug Neuhof spielt beim Rosenmontagsumzug in Köln

Ein Traum wird wahr: Drei Jahre hat der Vorsitzende Conny Böge daran gearbeitet, dass der Fanfarenzug Neuhof einmal am größten Rosenmontagsumzug Deutschlands in Köln teilnehmen kann – und in diesem Jahr wird dieser Traum endlich Wirklichkeit. „Nach Auftritten bei den den Rosenmontagsumzügen in Gelsenkirchen, Mühlheim an der Ruhr, Hammund, Bonn (Foto) und Düsseldorf fehlte einfach für die Chronik jetzt Köln, aber da ist es sehr schwer überhaupt reinzukommen“, erklärt der Vorsitzende im Gespräch mit unserer Zeitung, der sich wie die restlichen Vereinsmitglieder sehr über diese besondere Ehre freut. Auftakt in die neue Saison ist für die Spielleute bereits am Samstag, dem 2. Februar. Dann geht es nach Thale, um den dortigen Faschingsumzug musikalisch zu begleiten. Als nächstes närrischer Termin stehen am 16. Februar die Feierlichkeiten zum 140-jährigen Bestehen des Großbodunger Carneval Club an, die die Neuhofer begleiten werden. Ein besonderes Jubiläum steht für die Spielleute eine Woche später an: Zum mittlerweile 30. Mal fährt der Fanfarenzug Neuhof am Sonntag, 24. Februar, zu Norddeutschlands größten Karnevalsumzug nach Braunschweig, der live im NDR-Fernsehen übertragen wird. Diesen Karnevalsumzug führen die Musiker schon 26 Jahre als erster Musikzug überhaupt an. „Nach dem Braunschweiger Karnevalsumzug findet dann immer eine Karnevalsparty im Vereinsheim statt, aber diese wird wohl in diesem Jahr auf Grund der frühen Abfahrtszeit nach Köln nur kurz ausfallen“, erklärt der Vorsitzende Conny Böge. Im Jahr 2020 stehen für die Spielleute aber auch wieder viele weitere Auftritte bei Schützenfesten und anderen Terminen an. 82 aktive Musiker gehören dem Verein aktuell an, darunter viele Kinder und Jugendliche. Vor kurzem startete man auch wieder einen neuen Ausbildungsworkshop, für alle neuen Mitglieder die, die das Spielen mit dem Instrument erlernen möchten. Interessierte, die dem Fanfarenzug Neuhof beitreten möchten, erhalten bei Facebook unter Fanfarenzug Neuhof / Harz jederzeit weitere Informationen zu den Spielleuten.

