2019 verlief für den SuS Tettenborn sehr erfolgreich

Veränderungen wie Kontinuität im Jahr 2020 sowie ein erfolgreiches Jahr 2019 – dies konnten die 64 anwesendenden Mitglieder des SuS Tettenborn bei der Jahreshauptversammlung des Vereins verzeichnen. Mit aktuell 394 Mitgliedern ist der Verein der größte im Ort – und wie Ortsbürgermeister Olaf Levin betonte, von enormer Bedeutung für die Dorfgemeinschaft.

In seinem Fazit zum Jahr 2019 erklärte der Vorsitzende Sandro Schirmer, dass es die größte Aufgabe gewesen sei, die Tischtennisspieler des TV Friesen Walkenried in den SuS zu integrieren. Die geplante Bildung einer Dartsparte sei aus zeitlichen Gründen noch nicht erfolgt, sie werde aber weiter beabsichtigt. Erfreut zeigte sich Schirmer über die gute Resonanz zu den zahlreichen Veranstaltungen des Vereins.

Mark Köhler als 2. Vorsitzender dankte Tim Kratzin für seine Arbeit als Wirt des Clubhauses am Sportplatz. Für den Thekenbereich wurden neue Thekenhocker angeschafft. Außerdem wurden die in die Jahre gekommenen Bierzeltgarnituren ersetzt. Zudem wurde ein neues Zelt angeschafft. Dies wird gegenüber dem Aufbau des großen Zeltes eine große Zeitersparnis z.B. zum Sportfest bedeuten“, erklärt Köhler.

Kassenwart Uwe Aderhold berichtete über eine gesunde Lage des Vereins, bezeichnete aber die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge der Fachverbände in diesem Jahr als Probleme. Aus diesem Grund müsse man über eine moderate Erhöhung der Beiträge im Jahr 2021 nachdenken.

Breiten Raum in der Veranstaltung nahmen die Ehrungen von langjährigen Mitgliedern ein. Besonders hervor stach hier Wilfried Hieser. Er konnte für 50-jährige Mitgliedschaft im SuS Tettenborn ausgezeichnet werden.

Veränderungen im Vorstand

Die Neuwahlen brachten im Anschluss einige Veränderungen im Vorstand des Vereins. Mark Köhler, der viele Jahre das Amt des 2. Vorsitzenden bekleidete und sich auch um die Belange des Clubhauses kümmert, stellte sich nicht wieder zur Wiederwahl. Nachdem Sandro Schirmer ihm zunächst mit einem Präsent für seinen Einsatz gedankt hatte, wurde Julian Schlichting, der derzeit 3. Vorsitzende, einstimmig zum Nachfolger von Köhler gewählt. Mit Sportwart Daniel Bode musste man sich von einem weiteren langjährigen Vorstandsmitglied verabschieden, auch er stellte seinen Posten zu Verfügung. „Daniel Bode war immer zur Stelle wenn irgendetwas fehlte, oder wenn irgendetwas repariert werden musste“, erklärte Schirmer, auch er wurde mit einem Präsent und Applaus verabschiedet. Zu seinem Nachfolger wurde Jan Hieser gewählt.

Für Kontinuität sprach man sich hingegen beim Kassenwart aus. Uwe Aderhold bekleidet dieses Amt bereits seit 20 Jahren beim SuS und die Versammlung sprach ihm erneut das Vertrauen aus. Auch die weiteren Wahlen an diesem Abend erfolgten einstimmig.

Auch die verschiedenen Spartenleiter berichteten über das abgelaufene Jahr. Zuerst kam Jan Mohr für die Volleyballer zu Wort. Vor der Saison 2018/19 sei man mit einer sehr jungen Mannschaft an den Start gegangen. Unterstützt wurden diese von erfahrenen Spielern. Die von Stephan Büschel trainierte Mannschaft konnte sich im Laufe der Saison steigern und am Ende konnte man sich den Meistertitel und den Aufstieg in die Bezirksliga sichern. Mit dieser jungen Mannschaft wagte man das Risiko in der höheren Klasse. Von insgesamt 9 Spielen konnte man sieben Spiele gewinnen und belegt nach der Hinserie den 4. Platz.

Stephan Büschel, der über die Jugend berichtete, konnte ebenfalls positives berichten. In der vergangenen Saison konnte man drei Mannschaften zum Spielbetrieb melden. Die U 16 sicherte sich in ihrer Spielklasse den 1. Platz und schaffte so die Qualifikation zur Westdeutschen Meisterschaft. Dort traf man auf starke Konkurrenz und belegte am Ende einen guten 7. Platz. Zur neuen Saison meldete man mit einer U13, einer U14 und einer U18 wieder drei Mannschaften. Stephan Büschel betonte zum Ende seines Berichts die gute Trainingsbeteiligung.

Jan Mohr ergriff nun noch einmal das Wort und teilte der Versammlung mit, das er das Amt des Volleyballwarts nach 28 Jahren an Stephan Büschel übergeben wird. Er bedankte sich beim Vorstand für die gute Zusammenarbeit in den vielen Jahren. Unter Applaus der Anwesenden, dankte Sandro Schirmer ihm mit einem Präsent für seine geleistete Arbeit.

Jugendleiter Oliver Levin berichtete, dass es aktuell zwei Jugendtanzgruppen im SuS gibt. Die Kichererbsen bestehe aus 8 Mädchen im Alter von 12 bis 16 Jahren. In der 2. Gruppe, den SuS-Zwergen, treffen sich insgesamt 13 Mädchen im Alter von 4 bis 9 Jahren regelmäßig zu den Übungsstunden. Die beiden Gruppen, die von Doreen Schirmer betreut werden, traten im Jahr 2019 bei zehn Veranstaltungen auf.

Uwe Aderhold berichtete im Anschluss aus der Tischtennissparte. Nach der Saison 2018/19, in der man mit drei Mannschaften antrat, belegten alle Teams Spitzenplätze in ihren Spielklassen. Die 2. Herrenmannschaft konnte dabei sich den Meistertitel in der 3. Kreisklasse sichern.

Zur neuen Saison trat die Tischtennisabteilung des TV Friesen Walkenried dem SuS Tettenborn bei. Dadurch konnte man fünf Herrenmannschaften zum Spielbetrieb anmelden. Seit vielen Jahren nimmt auch wieder eine Damenmannschaft des SuS teil. Diese spielt in der Bezirksoberliga und belegt nach der Hinserie einen Mittelfeldplatz. Bei den Herren konnte sich die 1. und die 4. Vertretung den 1. Platz nach der Hinrunde sichern.

Obwohl die Fußballabteilung vor 2 Jahren dem VfB Südharz beitrat, gab Julian Schlichting einen kurzen Bericht ab. Die 2. Mannschaft, die ihre Heimspiele in Tettenborn austrägt, konnte in der letzten Saison den 5. Platz belegen. Diesen Platz hat man auch nach Ende dieser Hinrunde inne.