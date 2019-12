Neue schicke rote Jacken für Rotkreuz-Kinder

Neuhof . Neu eingekleidet sind die Kinder und Jugendlichen des Jugend-Rotkreuz in Neuhof. Sie treten jetzt einheitlich bei allen Aktionen auf.

Das Jugendrotkreuz Neuhof konnte sich kürzlich über neue Allwetterjacken und T-Shirts freuen, welche durch eine Spendenaktion des Gutwerk Bad Sachsa ermöglicht wurde. Durch die neue Bekleidung tritt das JRK Neuhof nun nach außen hin einheitlich auf. Zum Einsatz kommen Jacken und Shirts bei Ausflügen, Wettbewerben, beid er ehrenamtlichen Arbeit sowie verschiedensten Aktivitäten. Für das JRK Neuhof steht das Helfen am Menschen im Vordergrund. Es arbeitet in Erster Hilfe, Rotkreuz - und Allgemeinarbeit, in Sport und Spiel, sowie im kreativen und musischen Bereich. Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 13 Jahren treffen sich einmal wöchentlich Dienstag von 16.30 bis 17.30 Uhr um diese Aufgaben zusammen zu bewältigen. Der Spaß kommt dabei nicht zu kurz.