Geschmückter Adventszug rollt durch Südniedersachsen

Ein Adventszug wie dieser rollt am 15. Dezember.

Walkenried Start des Zugs ist in Walkenried.

Ein „Adventszug“ rollt am 15. Dezember von Walkenried im Harz durch das südliche Niedersachsen nach Einbeck und Northeim. Den Fahrgästen werde unterwegs unter dem Motto „Begrüßen, Singen, Mitfahren“ ein weihnachtlich-buntes Programm geboten, teilte der evangelische Kirchenkreis Leine-Solling mit. Im geschmückten Zug und während des Aufenthalts an den Bahnsteigen sorgten Andachten und Musik für besinnliche Stimmung. Während der kostenlosen Fahrt verteilt ein Weihnachtsmann kleine Überraschungen.

Die Kirchengemeinde Einbeck will an dem Tag ihren Kindergottesdienst im Zug feiern. Im Rahmen der Fahrt soll zudem ein neuer Zug-Haltepunkt in Einbeck eingeweiht werden. Der Adventszug wird von der DB Regio AG, der privaten Ilmebahn GmbH und den Kirchenkreisen Leine-Solling und Harzer Land organisiert.