Drei letzte Bitten: Basar kommt Wünschewagen zugute

Erstmals hatten die Mitglieder der Facebook-Gruppe „Bad Sachsa hilft sich“ zu einem Benefiz-Adventsbasar eingeladen – und die Resonanz hat alle Überwartungen übertroffen. 1.728 Euro wurden insgesamt eingenommen, die komplett an die Aktion Wünschewagen des Arbeiter Samariter Bundes gehen.

Im und rund um das Restaurant Lindenhof konnten die etwa 300 Besucher, die an dem Tag gezählt wurden, an neun Tischen Weihnachts- und Winterdekoration, Handarbeiten, oder aber etwas für die eigene Küche wie Salze, Liköre und Marmeladen erwerben.

Aber auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz: Allein das Team vom Lindenhof, dass die Räume unentgeltlich zur Verfügung stellte, hatte die ganze Nacht vor dem Termin hindurch gebacken. Das Ergebnis: sieben Bleche Kuchen und drei Torten, deren Verkaufserlös ebenfalls zur Verfügung gestellt wurde. Positiv war ebenfalls das Interesse der Einwohner aus Bad Sachsa, die für den Wichtel-Tisch viele Kleinigkeiten spendeten.

Am Ende war an vielen der Tische bereits nach knapp vier Stunden Öffnungszeit alle Artikel ausverkauft.

Das Fazit der Organisatoren war dementsprechen gut: „Der Basar war ein voller Erfolg. Die 1.728 Euro Erlös sind drei Fahrten mit dem Wünschewagen, ️ drei Fahrten für einen letzten Wunsch“, fasst Anja Schäfer zusammen. Eine deutliche Botschaft sendete noch am Abend der Veranstaltung Elke Baldenweck über Facebook: „Träume können wahr werden, Zusammen was bewegen“ postete sie in auf der Seite der Sachsaer Gruppe.

Todkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Reisewunsch erfüllen – möglich macht das der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes. Sowohl den Kranken als auch den Angehörigen entstehen keine Kosten. Weitere Informationen unter www.wuenschewagen.de.