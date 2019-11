Baumschäden: Kein alpiner Wintersport am Ravensberg möglich

Keinen alpinen Wintersport wird es in diesem Jahr auf dem Ravensberg in Bad Sachsa geben. Wie am Dienstag auf Nachfrage unserer Zeitung die Bad Sachsa Holding mitteilte, sei dies die Konsequenz aus den Schäden am Stadtwald.

Es wird leider nicht möglich sein, die Lifte in Betrieb zu nehmen“, sagt Martin Völz, Geschäftsführer der Holding. „Zu dieser Entscheidung sehen wir uns aus Gründen der Verkehrssicherheit gezwungen“ erklärt er weiter.

Weiterhin sei es so, dass für die zwischenzeitliche Lagerung der Baumstämme jede freie Fläche genutzt werden müsse, die zur Verfügung steht, so auch die Parkplätze beim Skizentrum Ravensberg.

Das warme und trockene Vorjahr hat die Bäume im Stadtwald der Uffestadt wie überall in Deutschland stark belastet. Die meisten Borkenkäfer haben den milden, niederschlagsarmen Winter überlebt.

Seit einigen Wochen versucht die Forst, auch im und um das Stadtgebiet Bad Sachsas so viele befallene Bäume wie möglich aus dem Wald zu holen, bevor die Käfer auch gesunde Bäume befallen.

Auch im Bereich des Ravensbergs werden Waldflächen und einzelne Bäume geschlagen. Diese Arbeiten dauern an und ihre Nachwirkungen werden auch bis in den Winter und darüber hinaus spürbar sein, heißt es in der Pressemitteilung weiterhin.

Eine frohe Botschaft ist allerdings, da sind sich die Betreiber des Skizentrums und Martin Völz einig, dass die Bereiche um die Langlauf-Loipen bereits von erkranktem Baumbestand befreit wurden. Die Loipen sind somit uneingeschränkt nutzbar und werden auch, wie aus den Vorjahren gewohnt, gespurt. Auch Rodeln ist auf der separaten Rodelbahn möglich.

Die Tourist-Information Bad Sachsa stellt ab Mitte Dezember – bei früherem Wintereinbruch auch früher – zudem aktuelle Schneedaten und Wintersportmeldungen zur Verfügung.

Auf www.bad-sachsa.de findet man unter „Wintersportwetter“ Informationen zu Schneehöhen, gespurten Loipen, geöffneten Rodelbahnen und Liften sowie geräumten Winterwanderwegen für Bad Sachsa und alle Skigebiete der Umgebung.