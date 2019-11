Eiskunstläufer proben in Bad Sachsa für Tabaluga-Eisshow

Einige der Darsteller, die in der Eisshow in der Autostadt Wolfsburg ab Ende November zu sehen sein werden. Derzeit proben sie in Bad Sachsa.

Bad Sachsa. Das internationale Ensemble bereitet sich im Harz für die Premiere am 29. November in der Autostadt Wolfsburg vor.

Fast genau zwei Wochen vor der großen Premiere der „Tabaluga“-Eisshow am 29. November in der Autostadt in Wolfsburg laufen die Proben auf Hochtouren – seit Ende Oktober auch in Bad Sachsa. Zusammen mit Regisseur Roland Kalweit bereitet sich das internationale Ensemble aus 20 professionellen Eisläuferinnen und Eisläufern im Salztalparadies auf die insgesamt fünf Shows vor.

Beim Blick hinter die Kulissen waren jetzt die ersten Charaktere aus den Shows zu sehen, denn neben der Choreografie wird aktuell auch an den Kostümen gefeilt. Von der Eisfläche grüßten: die Bienenkönigin, der Eisbär, der Eisgeneral, die Schneeflocke, die Füchsin, der Ameisengeneral sowie der Pinguin.

30-minütige Shows

Bis zu den finalen Proben in der Autostadt wird noch weiter an den Showelementen gearbeitet. Die Weltpremiere der ersten Eisshow „Tabaluga oder die Reise zur Vernunft“ findet am 29. November um 17 Uhr in der Autostadt auf der Eisfläche vor dem Porsche Pavillon statt.

Die etwa 30-minütigen Shows sind dann im wöchentlichen Wechsel bis zum 5. Januar täglich um 17 und 19 Uhr im Rahmen des Winterevents zu erleben. Für den Besuch benötigen Gäste der Autostadt eine gültige Tages- oder Jahreskarte.

Die Eisläufer sind zum wiederholten Mal zu Gast in der Uffestadt. Seit mehr als zehn Jahren wird im Spätherbst im Salztalparadies für die jeweiligen Shows geprobt.

Dass sich der kleine grüne Drache aufs Eis wagt, ist eine Weltpremiere. Er wird in fünf verschiedenen Shows von seinen Abenteuern erzählen. Produziert werden die Shows zusammen mit Schöpfer Peter Maffay.

„Üblicherweise stehe ich ja mit Tabaluga auf der Bühne. In diesem Fall sitze ich im Publikum, schaue zu und überlasse das Feld gerne den Eislaufkünstlern. Ich muss gestehen, ich bin voller Neugier und Vorfreude auf die Premiere. Die Abenteuer von Tabaluga erstmals auf dem Eis zu erleben, macht garantiert großen Spaß“, sagt der Rockmusiker über die bevorstehenden „Tabaluga“-Aufführungen in Wolfsburg.

