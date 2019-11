Holzstapel brennt in Neuhof

Wegen eines brennenden Holzstapels in der Heidebergstraße in Neuhof wurde die Freiwillige Feuerwehr Neuhof am Sonntag gegen 7 Uhr alarmiert. Am Einsatzort wurde ein in Teilen brennender Holzstapel vorgefunden. Laut Feuerwehr hatte der Besitzer jedoch vor Ankunft der Feuerwehr den Brand mit einem Feuerlöscher und einigen Eimern Wasser eindämmen können, so dass die Einsatzkräfte das Feuer schnell unter Kontrolle brachten. Nachdem der Stapel abgetragen war, konnte das Feuer endgültig gelöscht werden.

Die Einsatzstelle wurde anschließend an den Besitzer und die Polizei übergeben, der Einsatz für 22 Einsatzkräfte und drei Fahrzeuge war um 8.30 Uhr beendet.