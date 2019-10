Mit der Südharzer Schützenrallye alte Verbindungen neu belebt

Die Südharzer Schützenrallye gehört zu den besonderen Wettkämpfen in der Region. Von Bad Lauterberg bis Nordhausen waren bei der jüngsten Auflage die 15 Mannschaften unterwegs, um auf insgesamt acht Schießständen die Disziplinen Kleinkalibergewehr-Auflage in Mackenrode, Biathlon in Bad Lauterberg, Luftpistole in Bad Sachsa, KK-Liegend in Walkenried, Luftgewehr- Auflage in Salza, Armbrust in Niedersachswerfen, KK-Mehrlader in Ellrich und Sportpistole in Neuhof zu absolvieren.

Außerdem galt es mit dem Fahrzeug eine Geschicklichkeitsprüfung in Salza zu absolvieren und am Kontrollpunkt in Werna Waffensachkundefragen zu beantworten.

Nach gut sieben Stunden war die Strecke geschafft und bei Oktoberfestbier und Haxe wurde auf die Siegerehrung gewartet und gefachsimpelt.

Mit dem Singen der Nationalhymne und einem besonderen Dank an die Helfer auf den verschiedenen Schießständen begann der 1. Vorsitzende Ronald Häßler vom SV Neuhof die Siegerehrung. Anschließend erinnerte er an den verstorbenen Mitgründer der Rallye Werner Weiß vom SB Salza und begrüßte die anwesenden Männer der ersten Stunde, ohne die es diese Veranstaltung nicht geben würde.

Nach neun Jahren und zwischenzeitlich mehreren zweiten und dritten Plätzen konnte die Mannschaft des SV Neuhof mit 602 Punkten wieder die Rallye gewinnen.

Auf den weiteren Plätzen folgten folgende Mannschaften: SV Ellrich (583), SG Bad Sachsa 1 (561), SG Scharzfeld (551), SG Bad Sachsa 2 (541), SG Bad Lauterberg (ebenfalls 541), die Jugendmannschaft des SV Neuhof (540), SB Salza 1 (539), SV Mackenrode (532), SV Appenrode (524), SV Limlingerode (ebenfalls 524), SB Salza 3 (511), SV Seulingen (505), SV Mackenrode 2 (485) und SB Salza (480).

Die Wertung des besten Einzelschützen gewann Marius Floss mit 527 Ring, vor Jörg Schmeltzer (525), Michael Floss (519), Fabio Hartmann (515) und Ronald Häßler mit ebenfalls (515).

Mit sehr emotionalen Worten erinnerte nach der Siegerehrung der Ehrenvorsitzende Werner Bruchmann vom SV Neuhof, an die Anfänge der Rallye vor 21 Jahren. Der Gedanke grenzübergreifend die alten Verbindungen der Südharzer Schützen wieder aufleben zu lassen und neu zu festigen fand sowohl bei Werner Weiß vom SB Salza als auch Hans Kiefer von der SG Bad Sachsa große Zustimmung und so wurde die Südharzer Schützenrallye ins Leben gerufen.

„Dass sie nunmehr seit 21 Jahren stattfindet ist eine großartige Sache“, sagte Bruchmann. Besonders hob er hervor, dass bereits die 3. Generation der Schützen – die jüngsten Teilnehmer waren Max Preilipper (13 Jahre, Neuhof) und Tim Hartmann (14 Jahre, Salza) – und „hoffentlich den Gedanken der Gründer, den Tag der Deutschen Einheit schießsportlich zu begehen, weiterführt“.