Im Jugendraum Walkenried geht es weiter – erstmal ehrenamtlich

In einem Jugendraum – wie hier in Bad Lauterberg – verbringen die Jugendlichen einen Teil ihrer Freizeit mit Gleichaltrigen.

Walkenried. Die Einrichtung wird zunächst ehrenamtlich fortgeführt. Das ist ein Ergebnis aus dem Workshop zur Neuausrichtung der Jugendarbeit in der Gemeinde.

„Der Jugendraum in Walkenried wird weiter fortgeführt – erstmal auf ehrenamtlicher Basis“, berichtet Manuela Hintze vom Bereich Kindergarten, Jugend und Soziales der Gemeindeverwaltung. Das ist ein Ergebnis aus dem Workshop zur Neuausrichtung der Jugendarbeit in der Gemeinde Walkenried. 28 Jugendliche, Vertreter der Vereine und der Kirche waren zu dem Treffen in der zurückliegenden Woche gekommen.

Hintergrund ist, dass der bisherige Jugendpfleger Frank Walter-Klimainsky die Kommune zum 1. September dieses Jahres verlassen hat und auf eigenen Wunsch in die Propstei Goslar gewechselt ist. Er wohnt seit Jahren in Goslar. Einen Nachfolger auf dem Posten wird es vorerst wohl nicht geben, weil die Gemeinde nur eine halbe Stelle anbieten kann, hatte Christopher Wagner, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, gesagt. Die Kosten der anderen Hälfte hatten die Kirchengemeinden Walkenried, Wieda und Zorge übernommen, was wegen Umstrukturierungen im Stellenplan innerhalb der Kirche jedoch nicht mehr möglich ist (wir berichteten).

Darum hatte die Gemeinde Walkenried zu dem Workshop eingeladen. Die Teilnehmer sammelten Ideen und Vorschläge in vier Gruppen: Inhalt und Maßnahmen, Organisation der Jugendarbeit, Anforderungen an einen Jugendpfleger sowie Übergangszeit. Wie es mit den Jugendräumen in den anderen beiden Orten weitergeht, ist noch unklar. Den Walkenrieder Raum fortzuführen, dafür hätten sich alle ausgesprochen, sagt Manuela Hintze, die die weiteren Ergebnisse aus dem Treffen zunächst mit dem Workshop-Leiter zusammentragen will. Erst dann kann Konkretes erarbeitet werden.

Auf das akute Problem will Walkenrieds Pfarrer Heiner Reinhard die Politik und die Gemeindeverwaltung bereits mehrfach hingewiesen haben: Seit etwa zehn Jahren sei bekannt, dass der Anteil der Kirche nur so lange weiter gezahlt werde, so lange Frank Walter-Klimainsky die Stelle des Jugendpflegers inne habe.

Gleichzeitig hat auch Wiedas Ortsjugendpflegerin Siegrid Dallmann ihren Posten zum 1. September niedergelegt; sie wollte nach dem Abschied des Jugendpflegers nicht weitermachen.