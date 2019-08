Freibad-Saison in Zorge endet am Samstag

Die Saison neigt sich dem Ende entgegen: Am heutigen Samstag können alle Interessierten zum letzten Mal in der Saison 2019 einen Sprung in das kühle Nass im Waldschwimmbad in Zorge unternehmen. Die Verantwortlichen des Schwimmbadfördervereins wie auch Bademeister Rene Matschke hoffen an diesem letzten Öffnungstag noch einmal viele Einheimische wie auch Gäste im Freibad begrüßen zu können.

Beliebt ist die idyllisch im Wald gelegene Anlage nicht nur bei den Einwohnern der Gemeinde Walkenried und dem benachbarten Bad Sachsa. Auch gerade viele Niederländer vom nahe liegenden Campingplatz kommen gern in das Freibad. Aber auch Einwohner aus dem Oberharz wie aus Hohegeiß, aus Ellrich oder sogar größeren Städten wie Braunschweig, Duderstadt und Nordhausen treten den Weg nach Zorge an, um sich abzukühlen.