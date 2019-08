Großes Lichterfest im Wiedaer Kurpark

Wieda. Am 17. August lädt der Harzklub zur Feier in den Kurpark ein. Es kann sogar Minigolf im dunkeln gespielt werden.

Die Premiere war weit mehr als Achtungserfolg, jetzt wird nachgelegt: Am Samstag, dem 17. August, ab 19 Uhr, lädt der Harzklub-Zweigverein Wieda zum zweiten Lichterfest in den Kurpark ein. Wie bei der Erstauflage wird das Gelände wieder in einem bunten „Lichtermeer“ erstrahlen, eine besondere Atmosphäre geschaffen. Freuen können sich vor allem Kinder und Jugendliche, denn es kann Minigolf an beleuchteten Bahnen gespielt werden. Für die jüngsten Teilnehmer gibt es hier zudem Preise. Für die passende Musik wird wie im Vorjahr auch DJ Jürgen sorgen und für das leibliche Wohl ist in vielfältiger Weise gesorgt sein.