Dornröschen treffen, Ritter werden

Zauberhaft geht es im Märchengrund in Bad Sachsa eigentlich immer zu, an diesem Wochenende hat das Pächterehepaar Hinrichs gemeinsam mit dem Team der Touristinformation Bad Sachsa wieder etwas Besonderes vorbereitet: am Sonntag, 14. Juli, wird von 11 bis 17 Uhr erneut zum Märchentag eingeladen....