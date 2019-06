Nach Umstellung der Postleitzahl: Bürger beklagen fehlende Post

Knapp ein Jahr ist es her, dass die Deutsche Post AG in der Gemeinde Walkenried die Postleitzahlen vereinheitlichte – und parallel fand auch am 1. Juli 2018 die Umbenennung der aktuell doppelt vorhandenen Straßennamen im Gemeindegebiet statt. Damals gab es bei den Einwohnern speziell in Wieda und Zorge rege Diskussionen, ob die Zustellung funktioniert. Aktuell ist dies wieder die Frage, denn viele Einwohner beider Orte haben sich bei...