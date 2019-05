Anbaden im Zorger Freibad

Das Becken ist mittlerweile voll von gutem Zorger Wasser, durch die Solaranlage wird es kontinuierlich erhitzt: die Vorbereitungen für das traditionelle Anbaden am kommenden Samstag, dem 1. Juni, im Waldschwimmbad Zorge laufen auf Hochtouren. Ab 12 Uhr können an diesem Tag Einwohner und Gäste erstmals im Jahr 2019 den Sprung in das kühle Nass wagen. Es wird zudem wieder den Wasserlaufball und das Entenfangen geben, für das leibliche Wohl ist ebenfalls in vielfältiger Weise gesorgt. Damit es wie in den Vorjahren auch wieder zum ungetrübten Badevergnügen kommen kann, waren die Mitglieder des Schwimmbadfördervereins sowie Bademeister Rene Matschke extrem fleißig: natürlich musste unter anderem die Technik überprüft, die Becken selbst gereinigt und eben auch jede Menge Rasen gemäht werden. Die Arbeiten sind aber nunmehr allesamt erledigt, der Badespaß kann am 1. Juni beginnen.

