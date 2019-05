Feuerwehr hat bei Rüstwagen-Versteigerung das nötige Glück

Bad Sachsa Der neue Rüstwagen wurde offiziell an die Freiwillige Feuerwehr Neuhof übergeben. Mitglieder investierten 920 Arbeitsstunden in den notwendigen Umbau.

Bei der Feuerwehr spielen neben einer ausreichenden Mannschaftsstärke und guter Ausrüstung, auch die Beschaffenheit der Einsatzfahrzeuge eine große Rolle, um schnelle und wirkungsvolle Einsätze zu ermöglichen. Gerade von der Betriebssicherheit der Fahrzeuge hängt hierbei viel ab.

Allerdings ist ein erforderlicher Austausch eines Fahrzeuges nicht so ganz einfach zu realisieren, denn derart technisch gut ausgestattete Fahrzeuge liegen in einem Preissegment, dass für viele kleine und mittlere Gemeinden schon einen erheblichen Kraftakt bedeutet. Hier muss dann schon einmal auf ein gut erhaltenes, gebrauchtes Fahrzeug zugegriffen werden.

So geschah es dann auch bei der Ortsfeuerwehr Neuhof. Der 31 Jahre alte Rüstwagen war nicht mehr wirtschaftlich vertretbar zu unterhalten und musste durch einen neueren ersetzt werden. Vor etwa drei Jahren wurde daher der Entschluss gefasst, in Abstimmung mit der Stadt dieses zu realisieren. Die Stadt gab ihre Zustimmung und stellte 2017 eine mögliche Kaufsumme von 50.000 Euro in den Haushalt ein.

Die Bemühungen zur Suche führten allerdings erst 2018 zum Erfolg. Bei der Gemeinde Halstenbek, in der Nähe von Hamburg, sollte ein entsprechend gut erhaltenes Fahrzeug Baujahr 1992 verkauft werden. Die Gemeinde Halstenbek hatte gerade ein neues Fahrzeug gekauft und wollte den bisher eingesetzten Rüstwagen versteigern. Hier stieg man in die Versteigerung ein gab ein Gebot von 41.585 Euro ab. Man bekam zur großen Freude im Mai 2018 den Zuschlag und konnte das Fahrzeug am 2. Juni 2018 nach Bad Sachsa holen.

Der neue Rüstwagen. Foto: Wolfgang Buckmann / HK

Inzwischen ist ein Jahr vergangen und der „neue“ Rüstwagen konnte am Sonntag innerhalb einer Übernahmefeier den geladenen Gästen vorgestellt werden.

Viele Interessierte waren gekommen, alle Nachbarwehren hatten stattliche Abordnungen gesandt und auch die Feuerwehr- Führungsebene war durch den Stadtbrandmeister Stefan Keil und den Brand-Abschnittsleiter Martin Dannhauer vertreten. Die Stadt als Dienstherr der örtlichen Feuerwehren wurde repräsentiert durch den Allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters, Uwe Weick und dem Leiter vom Bau- und Ordnungsamt, Stefan Spieweck. Die weiteste Abordnung von Wehrleuten kam aus der Neuhofer Partnerstadt Bockau.

Bei seiner Begrüßung der Gäste stellte Ortsbrandmeister Nicko Kratzin die zeitliche Entwicklung der Kaufhandlung vor und dankte allen Beteiligten für die Unterstützung. Besonders hob er dabei die Unterstützung durch die Stadt hervor und ebenso die Bemühungen des ehemaligen Ortsbrandmeisters André Strobl. Ein weiterer Dank ging an den Förderverein und die Johann-Wolko-Stiftung für die Unterstützung. Ein ganz besonderer Dank ging jedoch an die vielen Helfer, die in handwerklicher Arbeit das Fahrzeug den Bedürfnissen angepasst hatten.

Der stellvertretende Ortsbrandmeister Dennis Klinke gab hierzu noch detailliert Auskunft. So hatten die freiwilligen Helfer insgesamt rund 920 Arbeitsstunden aufgewandt, um die Anpassung des Fahrzeuges zu realisieren. Dies geschah außerhalb der normalen Dienststunden in sogenannten Schrauberabenden. Dennis Klinke hatte die Stunden zur besseren Darstellung einmal mit 40 Euro pro Stunde hochgerechnet und kam so auf einen Betrag von beachtlichen 36.800 Euro.

Für die erforderlichen Materialeinkäufe stellte die Stadt einen Betrag von 8.000 Euro zur Verfügung, der Förderverein zusammen mit der Wolko-Stiftung gab 10.000 Euro dazu.

Besonders stolz sind die beiden Brandmeister auf die neue Lichtanlage. So verfügt das RW2, wie es offiziell heißt, über einen auf 5 Meter ausfahrbaren Lichtmasten, mit vier LED Scheinwerfern mit je 185 Watt Leistung und einem Lichtstrom von insgesamt 80.000 lumen. Außerdem gibt es eine Umfeldbeleuchtung am Fahrzeug, so dass bei Einsätzen in der Nacht, am Fahrzeug sicheres Hantieren ohne Handscheinwerfer möglich ist.

In seinem Grußwort drückte Uwe Weick Hochachtung und Wertschätzung für die ehrenamtlich erfolgten Leistungen der Wehrleute aus. Er dankte dem Ortsbrandmeister, seinem Stellvertreter und auch dem ehemaligen Ortsbrandmeister Strobl für ihren Einsatz. Kritisch äußerte er sich über Gegebenheiten bei den Einsätzen. Äußerst bedenklich findet er die immer mehr ausufernde Unart von Behinderungen der Hilfskräfte.

Es folgte die obligatorische Übergabe des überdimensionalen Zündschlüssels an den Ortsbrandmeister. Der Brandabschnittsleiter Martin Dannhauer führte die Zuhörer zurück in die Geschichte des Rüstwagens. Der erste Rüstwagen, der RW1 wurde 1951 in Dienst gestellt. Es folgten der RW2 und der RW3. Letzter wurde nach kurzer Zeit nicht mehr gebaut, da sich seine Handhabung auf Grund seiner Größe als schlecht einsetzbar erwies. Es blieb beim RW2 als Standardmodell.

Nach den persönlichen Glückwünschen und Überreichungen von Präsenten der Abordnungen erfolgte noch eine Ehrung. Daniel Liebing wurde für seine 25-jährige Mitgliedschaft im Förderverein der Feuerwehr Neuhof ausgezeichnet.

Der Lichtmast des Rüstwagens wurde präsentiert. Foto: Wolfgang Buckmann / HK