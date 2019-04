Ihr erklärtes Ziel: „Make Kegelverein great again“

Die Vorgabe von Björn Mohring ist eindeutig: „Make Kegelverein great again“ rief er als Losung nach seiner Wahl zum Vorsitzenden der Steina City Kegelbrüder aus – und dieser Aufforderung kommen die Mitglieder gern nach. Ohnehin setzen sich die insgesamt 14 Mitglieder seit der Gründung des Vereins am 23. Dezember 2002 mit vollem Körpereinsatz eben dafür ein, dass der Kegelsport eine Renaissance erlebt.

Dabei ist das erklärte Ziel ehrgeizig, der Kegelverein an sich aber auch etwas besonderes: Üblicherweise ist es die Begeisterung am Sport, das Teilen einer Leidenschaft, die Menschen vereint und den Zusammenschluss begründet. Beim Kegelverein in Steina ist es vorrangig die bis heute andauernde Freundschaft, die sich in Kindestagen entwickelt hat – und natürlich auch, dass alle aus Steina stammen.

Die Mitglieder bei einem Ausflug. Foto: Privat

Gegründet wurde der Verein am 23. Dezember 2002 – „mehr oder weniger aus einer Bierlaune heraus“, wie Daniel Quade lachend erklärt. Man habe sich überlegt, was man machen könne, was sonst kaum noch jemand unternehme. Die Wahl fiel dann nach kurzer Absprache eben auf den Kegelsport, der mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen hat.

Die Grundidee hinter dieser Vereinsgründung ist dabei fast schon romantisch: „Wir sind alle Freunde und wollen es auch bleiben. Der Verein und der Sport sind dabei so etwas wie ein bindendes Glied für die Clique“, sagt Daniel Quade.

Nach der Gründung am 23. Dezember 2002, die bis heute das Datum der Jahreshauptversammlung bildet – und der absolute Pflichttermin zur Anwesenheit ist, nahmen sich die Freunde dem Thema Sportkegeln auch engagiert an.

Einmal im Monat traf man sich in den Anfangsjahren zum gemeinsamen Kegeln. Zudem organisierten die Mitglieder auch über mehrere Jahre ein Volleyballturnier an dem in der Spitze bis zu 40 Teams teilnahmen.

Aber auch beim Kegeln selbst war man aktiv, reiste mehrfach nach Münster in Nordrhein-Westfalen, um dort an der großen Kegelparty teilzunehmen. „Das ist so etwas wie die inoffizielle Europameisterschaft. Wir hatten dort immer viel Spaß und haben auch sportlich immer alles gegeben.“

Das monatliche Kegeln musste man trotz allem Engagement später aufgeben, da die Mitglieder des Vereins eben nicht mehr vor Ort waren: München, Hannover oder Berlin waren die Arbeitsorte.

Trotz dieser Distanz pflegte man den Verein ebenso wie die Liebe zum Heimatort Steina. Früher brachte man sich direkt vor Ort ein, heute ist es vor allem finanzielle Unterstützung, die man den Vereinen und Verbänden zukommen lässt. Zu Kegelwettkämpfen reist man weiterhin – und unternimmt gern Urlaub gemeinsam. Die Türkei aber auch die Erotikmesse Venus in Berlin waren hier Ziele.

Spätestens aber am 23. Dezember sehen sich alle wieder – um 15 Uhr im Eiscafé Venezia in Bad Sachsa – dort wo vor 17 Jahren alles begann.

Die „Steina City Kegelbrüder“ bestehen aus Lars Bösecke, Julian Dittmer, Sascha Huth, Sebastian Jäkel, Björn Laib, Björn Mohring, Jan Krawetzki, Timo Krawetzki, Rico Jöde, Daniel Quade, Florian Quade, Holger Kreter, Stefan Kreter und Sebastian Hoppe.

Wer mehr von den Mitgliedern sehen will, der kann ihnen auf Instagram – steinacitykegelbrueder – folgen. Dort posten sie auch Fotos vom Wettkampf.