Das Ravensberg Basecamp öffnet am 19. April seine Pforten

Es ist endlich soweit: das Ravensberg Basecamp öffnet am 19. April offiziell in Bad Sachsa seine Pforten, wie Inhaber Sascha Kaddatz auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte. Einheimische und Gäste können sich ab dann in Norddeutschlands erster Click'n'Clib-Kletterarena vergnügen. Allerdings gilt es etwas zu beachten: Wer mitmachen möchte, muss Hallenschuhe bzw. saubere Sportschuhe dabei haben und vor allem vorher auf der Homepage des Unternehmens ein Ticket buchen.