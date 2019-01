Für einen Tag das Gymnasium erkundet

Bad Sachsa 60 Schüler der 4. Klassen schnupperten am Pädagogium Bad Sachsa in den Unterricht hinein.

Kürzlich eröffnete das Gymnasium Pädagogium Bad Sachsa den Reigen der Schnuppertage für Viertklässler. Sie dienen dazu, dass Schülerinnen und Schüler orientieren können, welche Schulform für sie die richtige ist.

So füllten fünf statt der üblichen zwei 5. Klassen die Gänge und Räume des Pädagogiums. Besucher und erfahrene „Hasen“ bildeten neue Lerngruppen, die Unterrichtsstoff erarbeiteten, dem die Viertklässler gewachsen waren, der aber auch die Fünftklässler forderte.

Hörverständnis getestet

Da konnte man in Englisch zum Beispiel seine Vokabelkenntnisse in Kreuzworträtsel oder Zuordnungstabelle überprüfen und erweitern, aber auch sein Hörverständnis testen – mit „Simple Simon“. Die Lehrkraft fordert zu bestimmten Bewegungen auf, zum Beispiel „Jump up“ oder „Put up your left leg“. Das gilt aber nur, wenn Simple Simon das sagt. Gar nicht so einfach, aber alle hatten ihren Spaß.

Im Physikunterricht drehte es sich um Strom. Man baute einen Elektromagneten und beobachtete, wie man mit Strom und einer Spule Wasser erwärmen oder sogar Lötzinn zum Schmelzen bringen kann. Es wurde zu einer Kugel, war beim Ausgießen aber flüssig wie Wasser und kühlte auf dem Boden zu einem silbrigen Fleck ab – wer hätte das erwartet?

Aber auch das Schulessen konnten die Vierklässler an diesem Tag einmal probieren – und es schmeckte allen ziemlich gut.

War bei der Begrüßung in der Aula schon die Neugier und Vorfreude zu spüren, so zeigte sich bei der kurzen Nachbesprechung, dass es viel Spaß gemacht hatte und man einen guten Eindruck von der Schule und den Anforderungen des Gymnasiums in der Uffestadt gewinnen konnte.