Glatteis in der Nacht: Sachsas Feuerwehr muss Auto bergen

Glatteis sorgte in der Nacht zum 27. Januar für einen Rettungseinsatz in der Bad Sachsaer Innenstadt. Die Polizei hatte um 23.39 Uhr die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Uffestadt um Unterstützung in der Schillerstraße gebeten. Dort stand auf spiegelglatter Fahrbahn ein Pkw quer und kam nicht mehr vom Fleck. Der Fahrer war zudem beim Versuch sein Fahrzeuge zu bewegen gestürzt. Er musste verletzt durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung eingeliefert werden. Gemeinsam mit den hinzugerufenen Mitarbeitern des Städtischen Räumdienstes und der Polizei gelang es den 14 Feuerwehrmitgliedern das Auto an den Straßenrand zu bewegen. Zudem wurde die Fahrbahn noch einmal mit Salz abgestreut. Nach 45 Minuten war der Einsatz beendet, die Straße wieder frei. Für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bad Sachsa war dies bereits der 13. Einsatz in diesem Monat.

