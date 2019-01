DRK Bad Sachsa bittet um Spenden für neues Einsatz-Quad

Bad Sachsa Das neue Fahrzeug, ein Utility-ATV, soll in schwer zugänglichem Gelände genutzt werden. Am Montag hätte es bei einem Einsatz helfen können.

Post vom DRK-Ortsverein Bad Sachsa haben in diesen Tagen die Einwohner der Uffestadt und der Gemeinde Walkenried erhalten – und das aus einem besonderen Grund. Der Ortsverein und die Bereitschaft sammeln aktuell gemeinsam Geld zur Anschaffung eines Utilitiy-ATV, kurz UTV, eines kleinen Geländefahrzeug mit Allradantrieb.

„Jedes Jahr sind mehrere Suchaktionen nach vermissten Mitbürgern und Gästen im Bereich unserer Gemeinden, sowie Bergungen von verletzten Personen auf Loipen und in schwierigem Gelände erforderlich“, heißt es in dem Anschreiben. Wie wahr das ist, zeigte sich erst am Montagmorgen, als eine Frau im Wald im Bereich der Brandstraße gestürzt, der Einsatzort für den Rettungsdienst aber nicht erreichbar war. Am Ende musste die Freiwillige Feuerwehr anrücken, um den Rettungsdienst zu unterstützen.

Schwer zugängliche Stellen erreichen

Mithilfe des UTV könnte das DRK in solchen Momenten nicht nur Einsatzkräfte zur Unglücksstelle bringen, sondern auch Verletzte abtransportieren. „Das Fahrzeug, das wir ausgesucht haben, soll umgebaut werden und eine so genannte Schleifkorbtrage erhalten“, erklärt Silke Müller, Vorsitzende des DRK-Ortsvereins im Gespräch mit unserer Zeitung.

Der Umbau soll so erfolgen, dass der Verletzte mit dem Kopf in Richtung Fahrer liegen soll, so dass auch eine weitere Versorgung während der Fahrt möglich ist. So vielseitig das Fahrzeuge damit wird, so teuer ist es auch. „Die Kosten für Anschaffung und Umbau liegen in der Höhe des Gegenwertes eines Mittelklasse-Pkw“, verdeutlicht Müller. Eine Summe, die der DRK-Ortsverein Bad Sachsa allein nicht bewältigen kann. Aus diesem Grund hat man sich jetzt auch offensiv an die Bevölkerung gewandt. „Wir erhöhen mit dem UTV die Sicherheit nicht nur für die Einwohner und Touristen im Stadtgebiet, sondern auch in der gesamten Region“, beschreibt die Vorsitzende den Vorteil, den der UTV mit sich bringe. Insofern hofft man auf die Spendenbereitschaft der Menschen vor Ort. Dass diese Aufforderung nicht ungehört bleibt, zeigt sich bereits. Die Verantwortlichen der Facebook-Gruppe „Bad Sachsa hilft sich“ (wir berichteten) haben zu einem großen Flohmarkt aufgerufen, der am 9. Februar im Hotel Lindenhof in Bad Sachsa stattfinden und dessen Erlös dem DRK zur Verfügung gestellt werden soll. Silke Müller erklärt im Gespräch, dass der Ortsverein und die Bereitschaft aber nicht nur in Bezug auf den UTV auf Hilfe angewiesen sind.

Auch generell freut man sich über jede Spende, die man erhält. „Viele wissen eben nicht, dass wir komplett ehrenamtlich arbeiten.“ Dabei seien die Mitglieder auch vielfältig im Einsatz – sei es bei Suchaktionen oder auch ganz einfach zur Sicherheit bei möglichen Verletzungen bei Veranstaltungen wie dem Stadtfest.

Kein Engagement fürs Ehrenamt

Sorge bereitet Silke Müller dabei, dass man nicht nur finanzielle Mittel benötige, sondern auch Mitglieder. „Das DRK ist weltweit im Einsatz um Hilfsbedürftigen zu helfen.“ Was fehle sei wie bei vielen Hilfsorganisationen aber der Nachwuchs. „Junge Menschen interessieren sich leider nicht so sehr dafür, sich für andere einzusetzen.“ Dabei biete die Arbeit im DRK ein vielfältiges Spektrum. Wer wolle, könne sich auch gern einmal die Arbeit anschauen. Treffpunkt hierfür wäre das DRK-Depot in der Sachsensteinstraße 4 in Bad Sachsa. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 05523-932354 oder auf der Facebook-Seite der DRK-Bereitschaft.

„Wir müssen das DRK am Ort am Leben erhalten, dafür werden wir alles tun“, betont die Vorsitzende ausdrücklich. Abschließend weist sie bereits auf einen Termin hin, an dem sie ebenfalls auf eine große Resonanz aus der Bevölkerung hofft. Am 27. Februar von 15 bis 19.30 Uhr findet in der Oberschule Bad Sachsa die erste Blutspendeaktion im Jahr 2019 statt. Auch hier gelte die Devise, dass neue Spender stets willkommen seien.

Spendendaten

Die Spendenkontonummer des DRK Bad Sachsa lautet IBAN: DE27 2635 1445 0000 0097 95.

Als Verwendungszweck muss UTV angegeben werden.

Spendenquittungen werden auf Wunsch erteilt. Für diese müssen Spender ihre vollständige Adresse angeben.