Bad Sachsa Bauhof und Freiwillige Feuerwehr mussten am Sonntagabend eine Vielzahl von Einsätzen abarbeiten. Beendet sind die Aufräumarbeiten aber noch nicht.

Dauerregen lässt Fluss Uffe in Bad Sachsa über die Ufer treten

Der Dauerregen der vergangenen Tage führte jetzt auch im Südharz zu ersten Problemen: Am Sonntag trat die Uffe in Bad Sachsa an einigen Stellen über die Ufer und sorgte dafür, dass zwischen 17 und 22 Uhr die Mitarbeiter des Städtischen Bauhofes sowie die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Bad Sachsa im Dauereinsatz waren.

Wie Stefan Spieweck, Leiter des Bau- und Ordnungsamtes auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, habe es sich zwar meist um kleinere Einsätze gehandelt, es waren dafür aber viele. „Keller mussten leer gepumpt, Wege frei geräumt werden, es gab einiges zu tun“, bilanziert Spieweck.

Beendet sind die Aufräumarbeiten zudem noch nicht. „Wir werden vermutlich mit einem Bagger die Seelöcher freiräumen müssen, damit das Wasser wieder richtig abfließen kann an manchen Stellen“, erklärte der Ordnungsamtsleiter am Montagmorgen.