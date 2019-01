Varianten für Schulausbau prüfen

In und um die Walkenrieder Grundschule besteht Sanierungsbedarf an verschiedenen Stellen. Neben Schulhof und Außentreppe müssen vor allem am Dach des Schulgebäudes Erneuerungsarbeiten durchgeführt werden. Dafür sollen im Haushalt 2019 insgesamt 491.900 Euro eingestellt werden, informierten...