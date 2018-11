Ike Fischer ist das Weihnachtskind 2018

Am Donnerstag war der für die jungen Zorger Kinder sehnsüchtig erwartete Tag endlich da: das Weihnachtskind 2018 wurde ausgelost – und es ist Ike Fischer. Der Zorger Bürgerverein hatte dazu wieder in die Bücherei eingeladen, um in einer geselligen Runde auf das bevorstehende Weihnachtsfest...