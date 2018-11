Gestört aber GeiL sorgen für ausgelassene Stimmung in Bad Sachsa

Am vergangenen Wochenende verwandelte sich das Kurhaus, organisiert durch die Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG und Forca, in eine coole Partylocation. Mit Gestört aber GeiL als Hauptact feierten etwa 1.000 Besucher mitten in Deutschland. Neben erstklassigen DJs boten die Veranstalter allen Feierwütigen auch eine atemberaubende Show mit CO2-, Pyro- und Feuereffekten.

Mindestens genauso atemberaubend war auch die Stimmung an diesem Abend: Das erstklassige Lineup rund um Gestört aber GeiL mit Airdice, Louis Garcia, Fux & Hase, Jay Cee, Paragraph Extase und Scratch & Pitchers sorgte für glückliche Gesichter. Auch im VIP-Bereich, wo auf einer eigenen Empore über allen anderen Gästen gefeiert werden konnte, war die Stimmung ausgelassen. „Wirklich toll, dass dieser Event von Alt und Jung so gut angenommen wurde und wir tatsächlich erstmalig ausverkauft waren“, so Martin Völz, Geschäftsführer der Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG, in einer ersten Bilanz.

Gestört aber GeiL als Hauptact auf der Bühne im Kurhaus Bad Sachsa. Foto: SnapArt Fotografie & Marketing