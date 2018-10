Pkw gerät bei Bad Sachsa in den Straßengraben

Bad Sachsa. Leicht verletzt wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall am Abend des 16. Oktober auf der Landesstraße zwischen Walkenried und Bad Sachsa. Wie die Polizei mitteilt, war ein Autofahrer aus Walkenried kommend gegen 19.30 Uhr gerade dabei, ein langsames Gefährt zu überholen, als sein Wagen aus ungeklärten Gründen in Höhe der sogenannten "Priorteichkurve" dabei nach rechts in den Straßengraben geriet und dort stehenblieb. Bei dem Unfall wurde der Beifahrer leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, der Fahrer selbst blieb unverletzt. Neben einer Streifenwagenbesatzung der Polizei war die Freiwillige Feuerwehr Bad Sachsa mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, leuchtete die Unfallstelle aus, half bei der Bergung und regelte den Verkehr, so dass dieser einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden konnte.

