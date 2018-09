Drogenhandel im Südharz: Gericht verurteilt Angeklagte

Das Landgericht Göttingen hat am Dienstag zwei 27 Jahre alte Freunde aus dem Südharz wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Ein inzwischen in Berlin lebender Student aus Osterode erhielt eine Freiheitsstrafe von...