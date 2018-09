Jugendliche und Ehrenamtliche streichen Buden für Klostermarkt

Die 11. Auflage des Klostermarktes, die am Wochenende 22. und 23. September gefeiert wird, wirft ihre Schatten voraus – und die ersten Arbeiten sind auch schon erledigt. In einer gemeinsamen Aktion haben am Mittwoch und Donnerstag Mitglieder des Vereins Wir Walkenrieder sowie Jugendliche der...