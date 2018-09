Mann mit Messer bedroht Angestellten

Ein Mann bedrohte in einem Café in Bad Sachsa einen Angestellten mit einem Messer.

Bad Sachsa Wie die Polizei am Freitag informierte ereignete sich der Zwischenfall bereits am Dienstag in einem Café in Bad Sachsa.

Wie erst gestern bekannt wurde, kam es am vergangenen Dienstag zu einem Zwischenfall in einem Café in Bad Sachsa, der zum Glück ohne schwere Folgen blieb.

Ein 28-jähriger Mann hatte sich eines Messers bemächtigt, das laut Polizeiangaben im Thekenraum des Cafés lag und dann einen Angestellten bedroht und versucht, ihn zu attackieren.

Die zu Hilfe gerufene Polizei nahm den Mann zunächst in Gewahrsam. Er war im Vorfeld schon mehrfach auffällig geworden und soll mit massiven psychischen Problemen zu kämpfen haben. Deshalb wurde er noch am gleichen Tag in eine entsprechende Einrichtung eingewiesen. mp