Kühe büxen immer wieder aus – weil jemand den Zaun lahmlegt

Foto: Michael Eggers

In dem Bild sind die Kühe von Bauer Schubert aus Walkenried noch hinter dem Zaun am Hasental in Hohegeiß und weiden auf der Wiese. Doch Unbekannte haben in den vergangenen Tagen immer wieder die Stromzufuhr unterbrochen, weshalb die Tiere ausbüxen konnten.