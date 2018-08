Neue Postleitzahl: Wiedaer klagen über fehlende Briefe und Pakete

Briefe und Pakete, die nicht ankommen; Motorräder vom selben Halter, die sich nicht unter derselben Postleitzahl anmelden lassen: in der Einwohnerfragestunde des Ortrates Wieda waren es weniger Fragen, die Anwohner stellten, vielmehr machten sie ihrem Ärger Luft. Schuld an all dem, so der Tenor, sei die Änderung der Postleitzahl. Im Zuge der Bildung der Einheitsgemeinde Walkenried hat die Deutsche Post AG zum 1. Juli diesen Jahres die...