Kühe spazieren nachts durch Wieda

Wieda Autofahrer melden, dass mehrere Tiere am 19. August gegen 2.30 Uhr in der Ortsdurchfahrt freilaufend unterwegs sind.

Als Cowboys mussten sich in der Nacht zum 19. August einige Anwohner in Wieda betätigen und mehrere Kühe in der Ortsdurchfahrt wieder einfangen. Autofahrer hatten gegen 2.30 Uhr bei der Polizei die Tiere freilaufend in der Otto-Haberlandt-Straße gemeldet. Einige Anwohner, die vom Glockengeläut der Tiere geweckt wurden, waren zu diesem Zeitpunkt bereits mit dem Halter dabei, die Kühe wieder einzufangen. Beim Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Lauterberg waren die Tiere bereits wieder eingefangen, verletzt wurden weder Menschen noch Tiere. Warum die Kühe von ihrer Weide ausgebrochen waren ist allerdings unklar. dx