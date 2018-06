Grundschüler können Aggressionen jetzt an Sandsack loswerden

Vier Kindergartenkinder aus Zorge werden im Sommer in die Grundschule wechseln – allerdings nicht die in Walkenried, sondern nach Hohegeiß. Für Christopher Wagner, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters der Gemeinde Walkenried, war dies unter anderem der Grund, über die Situation in der Schule im Klosterort mit der Leitung und den Mitgliedern des Ausschusses für Kindergärten und Schule zu sprechen. ...