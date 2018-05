Polizei sucht Hinweise zu Mountainbike-Dieben

Bad Sachsa Zwei hochwertige Mountainbikes, sogenannte Haibikes, im Wert von etwa 3 000 Euro stahlen Unbekannte der Nacht vom 14. auf den 15. Mai in Bad Sachsa. Die Räder waren am Fahrradständer am Haupteingang von „Göbels Vital Hotel“, Am Kurpark, abgestellt. Die Täter könnten die Räder mit einem weißen Kleintransporter abtransportiert haben, wie die Polizei mitteilt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder denen ein weißer Kleintransporter aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Sachsa, Telefon 05523-481, zu melden.

